Українська сторона передала ОРДЛО 237 осіб - офіс омбудсмена
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Українська сторона передала самопроголошеним Донецькій та Луганській "народним республікам" 237 осіб. Про це УНН повідомив представник омбудсмена України Михайло Чаплига.
"237 осіб", - повідомив Чаплига, відповідаючи на запитання, скільки полонених було передано в ОРДЛО.
Нагадаємо, раніше представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив, що перемовини та консультації про звільнення заручників тривали з початку війни, але змісту та результатів набрали в межах мінського процесу.
Раніше повідомлялося, що автобуси з 58 звільненими з полону вирушили з окупованої Горлівки до контрольованого Майорська.
Обмін для звільнення українських заручників на Донбасі завершився, з полону звільнили 74 заручників.
Нагадаємо, вже завершився процес обміну утримуваними особами між українською стороною і "ЛНР", останнім віддали 75 осіб.
Про те, що до новорічних і різдвяних свят має відбутися обмін утримуваними особами, який назвали наймасштабнішим, провели переговори на засіданні тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
Українська сторона заявила про готовність здійснити обмін за схемою "306 на 74". Бойовики також на це погодилися.