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Украинская сторона передала ОРДЛО 237 человек - офис омбудсмена

Киев • УНН

 • 10981 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украинская сторона передала самопровозглашенным Донецкой и Луганской "народным республикам" 237 человек. Об этом сообщил представитель омбудсмена Украины Михаил Чаплыга.

Украинская сторона передала ОРДЛО 237 человек - офис омбудсмена

"237 человек", - сообщил Чаплыга, отвечая на вопрос, сколько пленных было передано в ОРДЛО.

Напомним, ранее представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма заявил, что переговоры и консультации об освобождении заложников длились с начала войны, но содержания и результатов набрали в пределах минского процесса.

Ранее сообщалось, что автобусы с 58 освобожденными из плена отправились из оккупированной Горловки к контролируемому Майорская. Обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе завершился, из плена освободили 74 заложников.

Напомним, уже завершился процесс обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и "ЛНР", последнее отдали 75 человек.

О том, что к новогодним и рождественским праздникам должен состояться обмен удерживаемыми лицами, который назвали самым масштабным, провели переговоры на заседании трехсторонней контактной группы по Донбасса.

Украинская сторона заявила о готовности осуществить обмен по схеме "306 на 74". Боевики также на это согласились.

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