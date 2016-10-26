Київ наголосив, що Дебальцеве має бути під контролем України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Київ наголосив, що відповідно до лінії розмежування від 19 вересня 2014р Дебальцеве має перебувати під контролем України. Про це на своїй сторінці Facebook повідомила прес-секретар представника України у Мінських переговорах Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає УНН.
"Ми розглядаємо весь комплекс Мінських угод як єдиний пакет документів. Протокол від 5 вересня і Меморандум від 19 вересня 2014 р., а також Комплекс заходів від 12 лютого 2015 р є однаково важливими за значимістю. Дана позиція України була зафіксована на зустрічі лідерів країн Нормандське четвірки в Берліні. Ми вимагаємо від усіх підписантів виконання взятих на себе зобов'язань. Зокрема, відповідно до лінії розмежування від 19 вересня 2014 г. Дебальцеве має перебувати під контролем України, але було захоплено представниками ОРДЛО всупереч Мінським домовленостями", - написала Д.Оліфер.
Нагадаємо, у Кремлі заявили, що Росія та Україна по різному трактують питання Дебальцевого.