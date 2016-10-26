Украинская сторона подчеркнула, что Дебальцево должно быть под контролем Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Украинская сторона подчеркнула, что согласно линии разграничения от 19 сентября 2014 года Дебальцево должно находиться под контролем Украины. Об этом на своей странице Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Минских переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает УНН.
"Мы рассматриваем весь комплекс Минских соглашений как единый пакет документов. Протокол от 5 сентября и Меморандум от 19 сентября 2014 года, а также комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года одинаково важны по значимости. Данная позиция Украины была зафиксирована на встрече лидеров стран Нормандской четверки в Берлине. Мы требуем от всех подписантов выполнения взятых на себя обязательств. В частности, в соответствии с линией разграничения от 19 сентября 2014 года г. Дебальцево должен находиться под контролем Украины, но был захвачен представителями ОРДЛО вопреки Минским договоренностями", - написала Д.Олифер.
Напомним, в Кремле заявили, что Россия и Украина по-разному трактуют вопрос Дебальцево.