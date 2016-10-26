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15 марта, 19:03 • 116669 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171410 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141114 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133369 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114379 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106380 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102106 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская сторона подчеркнула, что Дебальцево должно быть под контролем Украины

Украинская сторона подчеркнула, что Дебальцево должно быть под контролем Украины

Киев • УНН

 • 9800 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Украинская сторона подчеркнула, что согласно линии разграничения от 19 сентября 2014 года Дебальцево должно находиться под контролем Украины. Об этом на своей странице Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Минских переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает УНН.

"Мы рассматриваем весь комплекс Минских соглашений как единый пакет документов. Протокол от 5 сентября и Меморандум от 19 сентября 2014 года, а также комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года одинаково важны по значимости. Данная позиция Украины была зафиксирована на встрече лидеров стран Нормандской четверки в Берлине. Мы требуем от всех подписантов выполнения взятых на себя обязательств. В частности, в соответствии с линией разграничения от 19 сентября 2014 года г. Дебальцево должен находиться под контролем Украины, но был захвачен представителями ОРДЛО вопреки Минским договоренностями", - написала Д.Олифер.

Напомним, в Кремле заявили, что Россия и Украина по-разному трактуют вопрос Дебальцево.

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