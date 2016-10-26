Украинская сторона подчеркнула, что Дебальцево должно быть под контролем Украины

"Мы рассматриваем весь комплекс Минских соглашений как единый пакет документов. Протокол от 5 сентября и Меморандум от 19 сентября 2014 года, а также комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года одинаково важны по значимости. Данная позиция Украины была зафиксирована на встрече лидеров стран Нормандской четверки в Берлине. Мы требуем от всех подписантов выполнения взятых на себя обязательств. В частности, в соответствии с линией разграничения от 19 сентября 2014 года г. Дебальцево должен находиться под контролем Украины, но был захвачен представителями ОРДЛО вопреки Минским договоренностями", - написала Д.Олифер.

Напомним, в Кремле заявили, что Россия и Украина по-разному трактуют вопрос Дебальцево.