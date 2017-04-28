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Українська розвідка розповіла, як російське командування виховує бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Російське командування на Донбасі для зниження кількості випадків непокори підлеглих, арештовує порушників та застосовує до них силові методи виховання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає УНН.

Українська розвідка розповіла, як російське командування виховує бойовиків

“У зв’язку з низькою укомплектованістю особовим складом, на передових позиціях 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК не проводиться ротація особового складу, що спричинює погіршення морально-психологічного стану та збільшення кількості випадків порушення військової дисципліни”, — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що з метою зниження кількості випадків непокори підлеглих командний склад полку практикує арешти порушників, з якими проводяться заходи виховного впливу силовими методами“, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російське командування проводить бойову підготовку військовозобов’язаних з бюджетних організацій, розташованих на окупованих територіях “ЛНР/ДНР”.

Українські Національні Новини

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