Українська розвідка розповіла, як російське командування виховує бойовиків

“У зв’язку з низькою укомплектованістю особовим складом, на передових позиціях 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК не проводиться ротація особового складу, що спричинює погіршення морально-психологічного стану та збільшення кількості випадків порушення військової дисципліни”, — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що з метою зниження кількості випадків непокори підлеглих командний склад полку практикує арешти порушників, з якими проводяться заходи виховного впливу силовими методами“, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російське командування проводить бойову підготовку військовозобов’язаних з бюджетних організацій, розташованих на окупованих територіях “ЛНР/ДНР”.