Украинская разведка рассказала, как российское командование воспитывает боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Русское командование в Донбассе для снижения количества случаев неповиновения подчиненных, арестовывает нарушителей и применяет к ним методы воспитания. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает УНН.
“В связи с низкой укомплектованностью личным составом, на передовых позициях 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК не проводится ротация личного состава, вызывает ухудшение морально-психологического состояния и увеличение количества случаев нарушения воинской дисциплины”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что с целью снижения количества случаев неповиновения подчиненных командный состав полка практикует аресты нарушителей, с которыми проводятся меры воспитательного воздействия силовыми методами“, — говорится в сообщении.
Напомним, российское командование проводит боевую подготовку военнообязанных из бюджетных организаций, расположенных на оккупированных территориях “ЛНР/ДНР”.