Украинская разведка рассказала, как российское командование воспитывает боевиков

“В связи с низкой укомплектованностью личным составом, на передовых позициях 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК не проводится ротация личного состава, вызывает ухудшение морально-психологического состояния и увеличение количества случаев нарушения воинской дисциплины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью снижения количества случаев неповиновения подчиненных командный состав полка практикует аресты нарушителей, с которыми проводятся меры воспитательного воздействия силовыми методами“, — говорится в сообщении.

Напомним, российское командование проводит боевую подготовку военнообязанных из бюджетных организаций, расположенных на оккупированных территориях “ЛНР/ДНР”.