Українська розвідка повідомила про грабежі та вбивства бойовиками жителів Донбасу

“В зоні відповідальності 6-го окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2-го АК ЗС РФ військовослужбовцями вбито цивільну особу, ще одного місцевого жителя поранено. В результаті дорожньо-транспортної пригоди, скоєної військовослужбовцем 6-ї омсп травмовано жінку з донькою. В місті Луганськ 2 військовослужбовців погрожуючи зброєю пограбували місцевого мешканця та зникли на його автомобілі”, — повідомили в ГУР Міноборони.

Нагадаємо, за даними української розвідки, через систематичне залишення бойовиками передових позицій російське командування дало наказ 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти зробити фотографії в окопах, щоб підтвердити несення військової служби.