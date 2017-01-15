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Українська розвідка повідомила про грабежі та вбивства бойовиками жителів Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. На окупованій частині Донбасу тривають випадки протиправних дій військовослужбовців російських окупаційних військ стосовно місцевого населення, зокрема зафіксовані факти вбивств та грабежів. Про це йдеться в повідомленні у Facebook Головного управління розвідки Міноборони України, передає УНН.

“В зоні відповідальності 6-го окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2-го АК ЗС РФ військовослужбовцями вбито цивільну особу, ще одного місцевого жителя поранено. В результаті дорожньо-транспортної пригоди, скоєної військовослужбовцем 6-ї омсп травмовано жінку з донькою. В місті Луганськ 2 військовослужбовців погрожуючи зброєю пограбували місцевого мешканця та зникли на його автомобілі”, — повідомили в ГУР Міноборони.

Нагадаємо, за даними української розвідки, через систематичне залишення бойовиками передових позицій російське командування дало наказ 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти зробити фотографії в окопах, щоб підтвердити несення військової служби.

Українські Національні Новини

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