Українська розвідка повідомила про грабежі та вбивства бойовиками жителів Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. На окупованій частині Донбасу тривають випадки протиправних дій військовослужбовців російських окупаційних військ стосовно місцевого населення, зокрема зафіксовані факти вбивств та грабежів. Про це йдеться в повідомленні у Facebook Головного управління розвідки Міноборони України, передає УНН.
“В зоні відповідальності 6-го окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2-го АК ЗС РФ військовослужбовцями вбито цивільну особу, ще одного місцевого жителя поранено. В результаті дорожньо-транспортної пригоди, скоєної військовослужбовцем 6-ї омсп травмовано жінку з донькою. В місті Луганськ 2 військовослужбовців погрожуючи зброєю пограбували місцевого мешканця та зникли на його автомобілі”, — повідомили в ГУР Міноборони.
Нагадаємо, за даними української розвідки, через систематичне залишення бойовиками передових позицій російське командування дало наказ 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти зробити фотографії в окопах, щоб підтвердити несення військової служби.