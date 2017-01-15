Украинская разведка сообщила о грабежах и убийствах боевиками жителей Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. На оккупированной части Донбасса продолжаются случаи противоправных действий военнослужащих российских оккупационных войск в отношении местного населения, в частности зафиксированы факты убийств и грабежей. Об этом говорится в сообщении в Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины, передает УНН.
"В зоне ответственности 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2-го АК ВС РФ военнослужащие убили гражданское лицо, еще однин местный житель получил ранения. В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного военнослужащим 6-й омсп травмирована женщина с дочкой. В городе Луганск 2 военнослужащих, угрожая оружием ограбили местного жителя и скрылись на его автомобиле", - сообщили в ГУР Минобороны.
Напомним, по данным украинской разведки, из-за систематического оставления боевиками передовых позиций российское командование дало приказ 9-му отдельному штурмовому мотострелковому полку морской пехоты сделать фотографии в окопах, чтобы подтвердить несение военной службы.