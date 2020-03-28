Українська Прем'єр-ліга назвала кращого футболіста місяця турніру

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КИЇВ. 29 березня. УНН. За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, перемогли представники "Десни" та "Зорі", повідомляє УНН з посиланням на УПЛ.

У голосуванні за топ-футболіста Богдан Михайліченко набрав 37 відсотків голосів і випередив Олександра Філіппова на 4 відсотки. Трійку замкнули Мораес і Тайсон – по 10 відсотків.

У боротьбі за кращого наставника Олександр Рябоконь здобув виграш, обігнавши на 15 відсотків Віктора Скрипника.

Нагадаємо, що УПЛ перенесла голосування за президента ліги.

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