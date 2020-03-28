Украинская Премьер-лига назвала лучшего футболиста месяца турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, победили представители "Десны" и "Зари", сообщает УНН со ссылкой на УПЛ.
В голосовании за топ-футболиста Богдан Михайличенко набрал 37 процентов голосов и опередил Александра Филиппова на 4 процента. Тройку замкнули Мораес и Тайсон - по 10 процентов.
В борьбе за лучшего наставника Александр Рябоконь получил выигрыш, обогнав на 15 процентов Виктора Скрипника.
Напомним, что УПЛ перенесла голосование за президента лиги.