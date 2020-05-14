Українська Прем'єр-ліга назвала дату відновлення чемпіонату
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Українська Прем'єр-ліга прийняла рішення про відновлення сезону 2019/2020 починаючи з 30 травня. Про це інформує прес-служба київського "Динамо", передає УНН.
До перерви на карантин, пов’язаного з COVID-19, в УПЛ були зіграні 23 тури. Командам залишилося зіграти 9 турів. Поєдинки пройдуть без глядачів. Завершення чемпіонату очікується 19 липня.
Примітно, що першим матчем для “Динамо” після віднволення стане протистояння з лідером змагань донецьким “Шахтарем”.
Додамо також, дата та час початку матчів і місце проведення буде повідомлена додатково.