Українська Прем'єр-ліга назвала дату відновлення чемпіонату

До перерви на карантин, пов’язаного з COVID-19, в УПЛ були зіграні 23 тури. Командам залишилося зіграти 9 турів. Поєдинки пройдуть без глядачів. Завершення чемпіонату очікується 19 липня.

Примітно, що першим матчем для “Динамо” після віднволення стане протистояння з лідером змагань донецьким “Шахтарем”.

Додамо також, дата та час початку матчів і місце проведення буде повідомлена додатково.