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Українська Прем'єр-ліга назвала дату відновлення чемпіонату

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Українська Прем'єр-ліга прийняла рішення про відновлення сезону 2019/2020 починаючи з 30 травня. Про це інформує прес-служба київського "Динамо", передає УНН.

Українська Прем'єр-ліга назвала дату відновлення чемпіонату

До перерви на карантин, пов’язаного з COVID-19, в УПЛ були зіграні 23 тури. Командам залишилося зіграти 9 турів. Поєдинки пройдуть без глядачів. Завершення чемпіонату очікується 19 липня.

Примітно, що першим матчем для “Динамо” після віднволення стане протистояння з лідером змагань донецьким “Шахтарем”.

Додамо також, дата та час початку матчів і місце проведення буде повідомлена додатково.

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