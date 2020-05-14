Украинская Премьер-лига назвала дату возобновления чемпионата
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Украинская Премьер-лига приняла решение о возобновлении сезона 2019/2020 начиная с 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба киевского “Динамо”, передает УНН.
До перерыва на карантин, связанного с COVID-19 в УПЛ были сыграны 23 тура. Командам осталось сыграть 9 туров. Поединки пройдут без зрителей. Завершение чемпионата ожидается 19 июля.
Примечательно, что первым матчем для "Динамо" после восстановления станет противостояние с лидером соревнований донецким "Шахтером".
Добавим также, дата и время начала матчей и место проведения будет сообщено дополнительно.