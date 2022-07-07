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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Українська ППО за добу збила дві ракети "Калібр" на півдні

Українська ППО за добу збила дві ракети "Калібр" на півдні

Київ • УНН

 • 233067 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Повітряними силами ЗСУ 6 липня знищено дві крилаті ракети, склад боєприпасів, два КСП, десять одиниць техніки та живу силу рашистів, повідомили у командуванні ПС ЗСУ, пише УНН.

Цитата

"6 липня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено дві крилі ракети «Калібр», які окупанти випустили по південних областях з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Facebook.

Деталі

На різних напрямках противник, як зазначається, продовжує застосовувати проти зенітних ракетних та радіотехнічних підрозділів Повітряних Сил протирадіолокаційні авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» типу Х-31П та Х-58, намагаючись знищити позиції нашої протиповітряної оборони. Захисники неба вживають усіх заходів протидії, аби ці ракети не досягали цілей.

"Ударна авіація – бомбардувальники та штурмовики ПС ЗСУ - атакували ворога на Східному та Південному напрямках, вражаючи позиції окупантів вогнем з повітря. Знищено польовий склад боєприпасів, два командно-спостережні пункти російських окупантів, скупчення військ – до десяти одиниць бойових броньованих машин та живу силу ворога", - вказали також у командуванні.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 36 650 осіб, 1602 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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