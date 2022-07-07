Українська ППО за добу збила дві ракети "Калібр" на півдні

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"6 липня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено дві крилі ракети «Калібр», які окупанти випустили по південних областях з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Facebook.

Деталі

На різних напрямках противник, як зазначається, продовжує застосовувати проти зенітних ракетних та радіотехнічних підрозділів Повітряних Сил протирадіолокаційні авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» типу Х-31П та Х-58, намагаючись знищити позиції нашої протиповітряної оборони. Захисники неба вживають усіх заходів протидії, аби ці ракети не досягали цілей.

"Ударна авіація – бомбардувальники та штурмовики ПС ЗСУ - атакували ворога на Східному та Південному напрямках, вражаючи позиції окупантів вогнем з повітря. Знищено польовий склад боєприпасів, два командно-спостережні пункти російських окупантів, скупчення військ – до десяти одиниць бойових броньованих машин та живу силу ворога", - вказали також у командуванні.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 36 650 осіб, 1602 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.