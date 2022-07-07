Украинская ПВО за сутки сбила две ракеты "Калибр" на юге

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Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Воздушными силами ВСУ 6 июля уничтожены две крылатые ракеты, склад боеприпасов, два КСП, десять единиц техники и живая сила рашистов, сообщили в командовании ПС ВСУ, пишет УНН.

Цитата

"6 июля противовоздушной обороной Воздушных сил уничтожены две крылатые ракеты «Калибр», которые оккупанты выпустили по южным областям из акватории Черного моря", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Facebook.

Детали

На разных направлениях противник, как отмечается, продолжает применять против зенитных ракетных и радиотехнических подразделений Воздушных сил противорадиолокационные авиационные ракеты класса «воздух-поверхность» типа Х-31П и Х-58, пытаясь уничтожить позиции нашей противовоздушной обороны. Защитники неба принимают все меры противодействия, чтобы эти ракеты не достигали целей.

"Ударная авиация – бомбардировщики и штурмовики ВС ВСУ - атаковали врага на Восточном и Южном направлениях, поражая позиции оккупантов огнем с воздуха. Уничтожен полевой склад боеприпасов, два командно-наблюдательных пункта российских оккупантов, скопление до десяти единиц боевых бронированных машин и живой силы врага", - указали также в командовании.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения в рф, в Украине достигли уже около 36 650 человек, 1602 танков и сотен единиц другой военной техники.

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