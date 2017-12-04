"Українська національна лотерея" відкрила гральний заклад у стародавньому костьолі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У центрі міста Сокаль Львівської області в недобудованому костелі розташувалася точка продажу лотерей "УНЛ" (Українські національні лотереї), передає УНН.
Недобудований костел є домінантою колишньої Ринкової площі і всього центру міста Сокаль. Культову споруду почали будувати в 30-ті роки минулого століття, але так і не змогли закінчити через початок Другої світової війни.
З приходом радянської влади будівництво костелу перестало бути пріоритетним напрямом діяльності. Тепер недобудований костел є точкою продажу лотерей Фаворит "Української національної лотереї".
Нагадаємо, "Українську національну лотерею" пов'язують з народним депутатом від БПП Олександром Третьяковим. Компанію неодноразово викривали в організації заборонених азартних ігор, а також ухилення від сплати податків. Зокрема, заборонена букмекерська діяльність прикривалася лотереями "Фаворит спорт".
У той же час, "Українську національну лотерею" активно висувають в монополісти лотерейного ринку, дискримінуючи його прямих конкурентів. РНБО, наприклад, ввів обмежувальні санкції проти компаній "М.С.Л." і "Патріот", а Мінфін виписав нові ліцензійні умови, які перешкоджають їм у отриманні ліцензії на продовження діяльності. Паралельно радикали з "Національного корпусу" взялися громити лотерейні точки конкурентів "Української національної лотереї".
Втім, плани по монополізації лотерейного ринку зацікавленим особам реалізувати поки не вдається. В СБУ заявили, що підстав для утримання "М.С.Л." під санкціями немає, документ Мінфіну не підтримали в АМКУ і Держказначействі, а погроми "Нацкорпуса" назвали замовними.
Вирішальні голоси залишилися за народними депутатами, зокрема членами Бюджетного комітету ВР, які на цьому тижні повинні розглянути питання узгодження імплементувати в проект бюджету країни на 2018 рік документ Мінфіну про ліцензування лотерей. Якщо Комітет його пропустить, то за оцінками експертів, в наступному році в Україні може з'явитися монополіст ринку в особі "УНЛ", якому створені всі умови для установки "одноруких бандитів" під виглядом лотерей.