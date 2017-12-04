“Украинская национальная лотерея” открыла игорное заведение в древнем костеле

Недостроенный костел является доминантой бывшей Рыночной площади и всего центра города Сокаль. Культовое сооружение начали строить в 30-е годы прошлого века, но так и не смогли закончить из-за начала Второй мировой войны.

С приходом советской власти костелостроительство перестало быть приоритетным направлением деятельности. Теперь недостроенный костел является точкой продажи лотерей Фаворит “Украинской национальной лотереи”.

Напомним, “Украинскую национальную лотерею” связывают с народным депутатом от БПП Александром Третьяковым. Компанию неоднократно разоблачали в организации запрещенных азартных игр, а также уклонении от уплаты налогов. В частности, запрещённая букмекерская деятельность прикрывалась лотереями “Фаворит спорт”.

В то же время, “Украинскую национальную лотерею” активно выдвигают в монополисты лотерейного рынка, дискриминируя его прямых конкурентов. СНБО, например, ввел ограничительные санкции против компаний “М.С.Л.” и “Патриот”, а Минфин выписал новые лицензионные условия, которые препятствуют им в получении лицензии на продолжение деятельности. Параллельно радикалы из “Национального корпуса” взялись громить лотерейные точки конкурентов “Украинской национальной лотереи”.

Впрочем, планы по монополизации лотерейного рынка заинтересованным лицам реализовать пока не удается. В СБУ заявили, что оснований для удержания “М.С.Л.” под санкциями нет, документ Минфина не поддержали в АМКУ и Госказначействе, а погромы “Нацкорпуса” назвали заказными.

Решающие голоса остались за народными депутатами, в частности членами бюджетного Комитета ВР, которые на этой неделе должны рассмотреть вопрос согласования имплементированного в проект бюджета страны на 2018 год документ Минфина о лицензировании лотерей. Если Комитет его пропустит, то по оценкам экспертов, в следующем году в Украине может появиться монополист рынка в лице “УНЛ”, которому созданы все условия для установки “одноруких бандитов” под видом лотерей.