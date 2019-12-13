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Українська короткометражка увійшла в шорт-лист премії BAFTA

Українська короткометражка увійшла в шорт-лист премії BAFTA

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Короткометражний ігровий фільм "Анна" Декелея Беренсон потрапив в шорт-лист премії BAFTA в номінації "Кращий британський короткометражний фільм". Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Британської кіноакадемії.

Так, до переліку, опублікований на сайті Британської кіноакадемії, увійшли 10 короткометражних фільмів і 6 анімаційних короткометражок.

Фільм "Анна" - це спільне виробництво України, Ізраїлю та Великої Британії. Світова прем'єра картини відбулася 24 травня 2019 року на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі. Стрічка також увійшла в програму Національного конкурсу 48-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість".

Фільм розповідає історію про матір-одиначку на ім'я Анна, яка живе на охопленому війною сході України і виховує 16-річну дочку. Головна героїня працює на м'ясопереробному комбінаті і мріє про краще життя. Для цього вона звертається в шлюбне агентство, яке знайомить жінок з чоловіками-іноземцями. Роль Анни у фільмі зіграла актриса Світлана Барандіч.

Відзначимо, що церемонія вручення премії BAFTA відбудеться 2 лютого 2020 року.

У понеділок, 2 грудня, в Лондоні вручили нагороди престижної премії британського незалежного кіно BIFA 2019. Український фільм "Анна" отримав премію британського незалежного кіно. Фільм став переможцем в номінації "Кращий британський короткометражний фільм".

Нагадаємо, в Україні знімуть документальний фільм про загиблого військовому льотчику Майбороди.

Українські Національні Новини

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