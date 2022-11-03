Українська компанія, яка виробляє та продає відомий чай Greenfield, має на своїх рахунках російські рублі

Цитата

“Грошові кошти, які належать ТОВ "Орімі Україна" (код ЄДРПОУ 30309935), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в Акціонерному товаристві "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (МФО 380805), які знаходяться на наступних рахунках: НОМЕР_1 - українська гривня; НОМЕР_2 - українська гривня; НОМЕР_3 - долар США; НОМЕР_4 - євро; НОМЕР_5 - російський рубль”, - йдеться в документі.

Ця компанія працює в Україні понад 23 роки, а її засновниками є кіпрська "РІМЕКСО ЛІМІТЕД" та Олексій Дубровський, який, згідно Youcontrol, хоча і проживає в Україні, має громадянство країни-агресора.

Незважаючи на те, що у структурі власності компанії присутні громадяни країни-агресора, вона активно працює в Україні та не перебуває у процесі припинення. Спираючись на останні відкриті дані, за 2020 рік компанія має в активах майже 900 млн грн та виручки у понад півтора млн грн.

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Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин заявив, що буде звертатися до Голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи та до Першого віцепрем'єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко щодо українських компаній, які мають російське коріння, зокрема – стосовно компанії “ОРІМІ УКРАЇНА”.