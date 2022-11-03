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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 24081 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Українська компанія, яка виробляє та продає відомий чай Greenfield, має на своїх рахунках російські рублі

Українська компанія, яка виробляє та продає відомий чай Greenfield, має на своїх рахунках російські рублі

Київ • УНН

 • 663107 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Виробник та продавець відомих в Україні марок чаю та кави Greenfield, JOKEY, JARDIN, JASMINE, ТЕСС, ЯВА, КАНДІ та ін, компанія “ОРІМІ УКРАЇНА”, має на своїх банківських рахунках російські рублі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ухвалу Подільського районного суду Києва.

Цитата

“Грошові кошти, які належать ТОВ "Орімі Україна" (код ЄДРПОУ 30309935), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в Акціонерному товаристві "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (МФО 380805), які знаходяться на наступних рахунках: НОМЕР_1 - українська гривня; НОМЕР_2 - українська гривня; НОМЕР_3 - долар США; НОМЕР_4 - євро; НОМЕР_5 - російський рубль”, - йдеться в документі.

Ця компанія працює в Україні понад 23 роки, а її засновниками є кіпрська "РІМЕКСО ЛІМІТЕД" та Олексій Дубровський, який, згідно Youcontrol, хоча і проживає в Україні, має громадянство країни-агресора.

Незважаючи на те, що у структурі власності компанії присутні громадяни країни-агресора, вона активно працює в Україні та не перебуває у процесі припинення. Спираючись на останні відкриті дані, за 2020 рік компанія має в активах майже 900 млн грн та виручки у понад півтора млн грн.

Раніше

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин заявив, що буде звертатися до Голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи та до Першого віцепрем'єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко щодо українських компаній, які мають російське коріння, зокрема – стосовно компанії “ОРІМІ УКРАЇНА”.

Українські Національні Новини

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