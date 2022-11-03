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14 марта, 19:57 • 69605 просмотра

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14 марта, 19:56 • 104313 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская компания, производящая и продающая известный чай Greenfield, имеет на своих счетах российские рубли

Киев • УНН

 • 663105 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Производитель и продавец известных в Украине марок чая и кофе Greenfield, JOKEY, JARDIN, JASMINE, ТЕСС, ЯВА, КАНДИ и др., компания “ОРИМИ УКРАИНА”, имеет на своих банковских счетах российские рубли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Постановление Подольского районного суда Киева.

Цитата

“Денежные средства, принадлежащие ООО "Орими Украина" (код ЕГРПОУ 30309935), в любой валюте наличными или безналичными, в том числе средства и ценности, находящиеся на банковских счетах или на хранении в Акционерном общество "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (МФО 380805), которые находятся на следующих счетах: НОМЕР_1 - украинская гривна; НОМЕР_2 – украинская гривна; НОМЕР_3 – доллар США; НОМЕР_4 – евро; НОМЕР_5 – российский рубль”, – говорится в документе.

Эта компания работает в Украине более 23 лет, а ее учредителями являются кипрская "РИМЕКСО ЛИМИТЕД" и Алексей Дубровский, который, согласно Youcontrol, хотя и проживает в Украине, имеет гражданство страны-агрессора.

Несмотря на то, что в структуре собственности компании находятся граждане страны-агрессора, она активно работает в Украине и не находится в процессе прекращения. Опираясь на последние открытые данные, за 2020 год компания имеет в активах почти 900 млн грн и выручки более полутора млн грн.

Ранее

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин заявил, что будет обращаться к Председателю Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрию Наталухе и к Первому вице-премьер-министру Украины – министру экономики Украины Юлии Свириденко относительно украинских компаний, имеющих российские корни, в частности – по отношению к компании “ОРИМИ УКРАИНА”.

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