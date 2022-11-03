Украинская компания, производящая и продающая известный чай Greenfield, имеет на своих счетах российские рубли

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“Денежные средства, принадлежащие ООО "Орими Украина" (код ЕГРПОУ 30309935), в любой валюте наличными или безналичными, в том числе средства и ценности, находящиеся на банковских счетах или на хранении в Акционерном общество "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (МФО 380805), которые находятся на следующих счетах: НОМЕР_1 - украинская гривна; НОМЕР_2 – украинская гривна; НОМЕР_3 – доллар США; НОМЕР_4 – евро; НОМЕР_5 – российский рубль”, – говорится в документе.

Эта компания работает в Украине более 23 лет, а ее учредителями являются кипрская "РИМЕКСО ЛИМИТЕД" и Алексей Дубровский, который, согласно Youcontrol, хотя и проживает в Украине, имеет гражданство страны-агрессора.

Несмотря на то, что в структуре собственности компании находятся граждане страны-агрессора, она активно работает в Украине и не находится в процессе прекращения. Опираясь на последние открытые данные, за 2020 год компания имеет в активах почти 900 млн грн и выручки более полутора млн грн.

Ранее

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин заявил, что будет обращаться к Председателю Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрию Наталухе и к Первому вице-премьер-министру Украины – министру экономики Украины Юлии Свириденко относительно украинских компаний, имеющих российские корни, в частности – по отношению к компании “ОРИМИ УКРАИНА”.