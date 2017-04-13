Українська компанія будує метро в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Українська асоціація "Інтербудмонтаж" будує два станційних комплекси метро в Москві. Про це свідчить презентаційна брошура компанії, повідомляє УНН.
Йдеться про станцію метро "Рассказовка" і двох перегінних тунелів загальною довжиною 3240 м, а також станції "Мічурінський проспект-1" з двома перегінними тунелями протяжністю 1275 м.
Споруджувані станції входять в Калінінсько-солнцевські лінію метрополітену, яка з'єднує між собою східні, центральні та південно-західні райони Москви.
При цьому, одна із засновників асоціації "Інтербудмонтаж", а саме компанія "Київбудінвест", в цьому році претендувала на тендер ДП "Український інститут інтелектуальної власності" вартістю понад 220 млн грн (завершення будівництва гуртожитку та офісних приміщень).
Крім того, компанії, які входять до складу Асоціації, є активними учасниками тендерів на будівництво українських доріг.
Наприклад компанія "Трасстроймеханізація" претендує на тендер Служби автомобільних доріг Черкаської області, вартістю майже 120 млн грн (поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Золотоноша - Черкаси - Сміла -Умань).
Крім того, ця компанія вже виграла тендер цієї ж Служби автомобільних доріг Черкаської області вартістю майже 70 млн грн (поточний середній ремонт автомобільних доріг державного значення).
Редакція УНН має намір звернутися в Службу автомобільних доріг Черкаської області, "Укравтодор" і СБУ з проханням прокоментувати, чи вважають вони доречним залучення до дорожніх робіт компанію, яка будує об'єкти інфраструктури Російської Федерації.