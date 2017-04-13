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Украинская компания строит метро в Москве

Украинская компания строит метро в Москве

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украинская ассоциация “Интербудмонтаж” строит два станционных комплекса метро в Москве. Об этом свидетельствует презентационная брошюра компании, сообщает УНН

Речь идет о станции метро “Рассказовка” и двух перегонных тоннелей общей протяженностью 3240 м, а также станции “Мичуринский проспект−1” с двумя перегонными тоннелями протяженностью 1275 м.

Строящиеся станции входят в Калининско-Солнцевскую линию метрополитена, которая соединит между собой восточные, центральные и юго-западные районы Москвы.

При этом одна из основателей ассоциации “Интербудмонтаж”, а именно компания “Киевбудинвест”, в этом году претендовала на тендер ГП “Украинский институт интеллектуальной собственности” стоимостью более 220 млн грн (завершение строительства общежития и офисных помещений).

Кроме того, компании, которые входят в состав Ассоциации, являются активными участниками тендеров на строительство украинских дорог.

К примеру компания “Трасстроймеханизация” претендует на тендер Службы автомобильных дорог Черкасской области, стоимостью почти 120 млн грн (текущий средний ремонт автомобильной дороги государственного значения Золотоноша — Черкассы — Смела —Умань).

Кроме того, эта компания уже выиграла тендер этой же Службы автомобильных дорог Черкасской области стоимостью почти 70 млн грн (текущий средний ремонт автомобильных дорог государственного значения). 

Редакция УНН намерена обратиться в Службу автомобильных дорог Черкасской области, “Укравтодор” и СБУ с просьбой прокомментировать, считают ли они уместным привлечение к дорожным роботам компанию, которая строит объекты инфраструктуры Российской Федерации.

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