Українська кіберспортивна команда виграла на старті другого етапу "ESL Pro League Season 11 Europe"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Українська команда з "CS:GO" "Natus Vincerе" (NaVi) здобула перемогу над "Astralis" в першому матчі другої стадії "ESL Pro League Season 11 Europe", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Natus Vincerе".
Поєдинок пройшов на картах “Inferno”, “Dust2” і “Train”. На першій з них “NaVi” поступився датчанам 5:16, а на двох інших святкували виграш — 16:10 і 16:8. Підсумковий результат матчу 2:1 на користь українського колективу.
У наступному матчі “Народжені перемагати” зустрінуться з “OG”, які зазнали фіаско в першому турі (0:2).
Зауважимо, що у другій стадії “ESL Pro League” беруть участь 6 команд, які подолали бар’єр першого (на старті було 18 команд). Переможець групового етапу вийде в фінал плей-офф, а команди, які посядуть 2-е і 3-е місця, зіграють в півфіналі.
Як повідомляв УНН, на в одній із груп першого етапу “ESL Pro League Season 11 Europe” українська команда стала його переможцем.