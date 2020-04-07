Украинская киберспортивная команда выиграла на старте второго этапа "ESL Pro League Season 11 Europe"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88638 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101086 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103221 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102424 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110595 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100022 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104674 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106498 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131449 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130416 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Украинская киберспортивная команда выиграла на старте второго этапа "ESL Pro League Season 11 Europe"

Украинская киберспортивная команда выиграла на старте второго этапа "ESL Pro League Season 11 Europe"

Киев  •  УНН

 • 11803 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Украинская команда по "CS:GO" "Natus Vincerе" (NaVi) одержала победу над "Astralis" в первом матче второй стадии "ESL Pro League Season 11 Europe", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Natus Vincerе".

Поединок прошел на картах “Inferno”, “Dust_2” и “Train”. На первой из них “NaVi” уступила датчанам 5:16, а на двух других они праздновали выигрыш — 16:10 и 16:8. Итоговый результат матча 2:1 в пользу украинского коллектива.

В следующем матче “Рожденные побеждать” встретятся с “OG”, которые потерпели фиаско в первом туре (0:2).

Заметим, что во второй стадии “ESL Pro League” принимают участие 6 команд, которые преодолели барьер первого (на старте было 18 команд). Победитель группового этапа выйдет в финал плей-офф, а команды, занявшие вторые и 3-е места, сыграют в полуфинале.

Как сообщал УНН, в в одной из групп первого этапа “ESL Pro League Season 11 Europe” украинская команда стала его победителем.

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