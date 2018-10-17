Українська гімнастка прокоментувала другу нагороду на Юнацькій Олімпіаді

У заключному виді змагань серед дівчат у вільних вправах учениця Ганни Лев показала третій результат і додала до “бронзи” у багатоборстві ще одну медаль такого ж ґатунку.

“Чесно кажучи, сьогоднішня медаль набагато важливіша для мене, ніж нагорода в багатоборстві. Мені дуже хотілося порадувати глядачів в залі та всю Україну, й показати все, на що я здатна. Під час цього виступу я віддала всі свої сили та енергію, адже дуже хотіла доказати усім, що гідна цієї медалі й це ще не кінець”, — сказала призерка змагань.

Додамо, в активі збірної України 19 медалей, сім з яких “золоті”, п’ять “срібних” та сім “бронзових”.