Українська гімнастка прокоментувала другу нагороду на Юнацькій Олімпіаді
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На медальній ноті завершила свій виступ в олімпійському Буенос-Айресі українська 15-річна представниця спортивної гімнастики Анастасія Бачинська, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
У заключному виді змагань серед дівчат у вільних вправах учениця Ганни Лев показала третій результат і додала до “бронзи” у багатоборстві ще одну медаль такого ж ґатунку.
“Чесно кажучи, сьогоднішня медаль набагато важливіша для мене, ніж нагорода в багатоборстві. Мені дуже хотілося порадувати глядачів в залі та всю Україну, й показати все, на що я здатна. Під час цього виступу я віддала всі свої сили та енергію, адже дуже хотіла доказати усім, що гідна цієї медалі й це ще не кінець”, — сказала призерка змагань.
Додамо, в активі збірної України 19 медалей, сім з яких “золоті”, п’ять “срібних” та сім “бронзових”.