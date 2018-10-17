Украинская гимнастка прокомментировала вторую награду на Юношеской Олимпиаде

В заключительном виде соревнований среди девушек в вольных упражнениях ученица Анны Лев показала третий результат и добавила к “бронзе” в многоборье еще одну медаль такого же достоинства.

“Честно говоря, сегодняшняя медаль гораздо важнее для меня, чем награда в многоборье. Мне очень хотелось порадовать зрителей в зале и всю Украину, и показать все, на что я способна. Во время этого выступления я отдала все свои силы и энергию, ведь очень хотела доказать всем, что достойна этой медали и это еще не конец”, — сказала призер соревнований.

Добавим, в активе сборной Украины 19 медалей, семь из которых “золотые”, пять “серебряных” и семь “бронзовых”.