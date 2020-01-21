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Українська футбольна прем'єр-ліга сильніше за російську - статистика

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. За підсумками 2019 року українська футбольна прем'єр-ліга була визнана сильніше за російську (РФПЛ), повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFHSS).

Українська футбольна прем'єр-ліга сильніше за російську - статистика

Так, за підсумками 2019 року українська прем’єр-ліга набрала в рейтингу 542 бала. Український чемпіонат перебуває на 25-й позиції. Чемпіонат Росії - на 26-й сходинці. Він набрав 538,5 балів.

Вперше з 2009 року найкращою лігою визнаний чемпіонат Англії. До цього 10 років поспіль найсильнішою лігою світу була іспанська прімера, яка цього разу скотилася на третю позицію. На другому місці - бразильська серія A. У топ-5 потрапили чемпіонати Італії та Колумбії.

1 (2) Англія УЄФА 1287
2 (3) Бразилія КОНМЕБОЛ 1165
3 (1) Іспанія УЄФА 1141
4 (5) Італія УЄФА +939
5 (4) Колумбія КОНМЕБОЛ +849
6 (10) Португалія УЄФА 834
7 (7) Франція УЄФА +818
8 (15) Нідерланди УЄФА 790,5
9 (6) Аргентина КОНМЕБОЛ +776
10 (8) Німеччина

...

25. Україна УЄФА 542

26. Росія УЄФА 538,5

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