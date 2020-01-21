Украинская футбольная премьер-лига сильнее российской - статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. По итогам 2019 года украинская футбольная премьер-лига была признана сильнее российской (РФПЛ), сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбольной истории и статистики (IFHSS).
Так, по итогам 2019 года украинская лига набрала в рейтинге 542 балла. Украинский чемпионат находится на 25-й позиции. Чемпионат России - на 26-й строчке. Он набрал 538,5 баллов.
Впервые с 2009 года лучшей лигой признан чемпионат Англии. До этого 10 лет сильнейшей лигой мира была испанская Примера, которая на этот раз скатилась на третью позицию. На втором месте - бразильская серия A. В топ-5 попали чемпионаты Италии и Колумбии.
1 (2) Англия УЕФА 1287
2 (3) Бразилия КОНМЕБОЛ 1165
3 (1) Испания УЕФА 1141
4 (5) Италия УЕФА +939
5 (4) Колумбия КОНМЕБОЛ +849
6 (10) Португалия УЕФА 834
7 (7) Франция УЕФА +818
8 (15) Нидерланды УЕФА 790,5
9 (6) Аргентина КОНМЕБОЛ +776
10 (8) Германия
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25. Украина УЕФА 542
26. Россия УЕФА 538,5