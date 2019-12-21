Українська енергосистема знову працює без двох атомних блоків

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 258,0 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"Минулої доби, 20 грудня, станціями вироблено 258,0 млн кВт-г електроенергії", - повідомили у компанії.

Також зазначається, що 21 грудня на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків:

  • На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 2-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 392-а доба середнього планового ремонту.

"20 грудня 2019 року о 19:59 енергоблок №1 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після закінчення капітального планового ремонту", - додали у НАЕК.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 425 МВт, РАЕС – 2 840 МВт, ЮУАЕС – 3 040 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

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