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Українська енергосистема продовжує роботу без шести атомних блоків

Київ • УНН

 • 10341 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 187,55 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

Українська енергосистема продовжує роботу без шести атомних блоків

"3 жовтня атомними станціями вироблено 187,55 млн кВт-г електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що 4 жовтня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків:

  • На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 9-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 57-а доба середнього планово ремонту.
  • На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 37-а доба середнього планово ремонту.
  • На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 142-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 314-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС 8-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 960 МВт, РАЕС – 1 800 МВт, ЮУАЕС – 1 020 МВт, ХАЕС – 0 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, 2 жовтня АЕС вироблено 187,07 млн кВт-г електроенергії.

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