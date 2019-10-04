Украинская энергосистема продолжает работу без шести атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 187,55 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"3 октября атомными станциями произведено 187,55 млн кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.
Также указано, что 4 октября на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков:
-
- На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 9-е сутки капитального планового ремонта.
-
- На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 57-е сутки среднего планового ремонта.
-
- На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 37-е сутки среднего планового ремонта.
-
- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 142-е сутки капитального планового ремонта.
-
- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 314-е сутки среднего планового ремонта.
-
- На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 8-е сутки среднего планового ремонта.
-
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 960 МВт, РАЭС - 1 800 МВт, ЮУАЭС - 1 020 МВт, ХАЭС - 0 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 2 октября АЭС произведено 187,07 млн кВт-ч электроэнергии.