Українська енергосистема працює без шести атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 187,07 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"3 жовтня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків", - зазначили у компанії.
Зокрема:
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- На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 8-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 56-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 36-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 141-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 313-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС 7-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 970 МВт, РАЕС – 1 785 МВт, ЮУАЕС – 1 020 МВт, ХАЕС – 0 МВт.
"Минулої доби, 2 жовтня, станціями вироблено 187,07 млн кВт-г електроенергії", - додали в НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 1 жовтня атомними станціями вироблено 187,39 млн кВт-г електроенергії.