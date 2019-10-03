Украинская энергосистема работает без шести атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 187,07 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"3 октября на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков", - отметили в компании.
В частности:
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- На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 8-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 56-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 36-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 141-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 313-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 7-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 970 МВт, РАЭС - 1 785 МВт, ЮУАЭС - 1 020 МВт, ХАЭС - 0 МВт.
"За прошедшие сутки, 2 октября, станциями произведено 187,07 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 1 октября атомными станциями произведено 187,39 млн кВт-ч электроэнергии.