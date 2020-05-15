Українська енергосистема працює без п'яти атомних блоків

"15 травня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків", - йдеться у повідомленні.

Зокрема:



На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 148-а доба капітального планового ремонту.



На енергоблоці №4 Запорізької АЕС 15-а доба капітального планового ремонту.



На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 30-а доба середнього планового ремонту.



На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 2-а доба поточного ремонту.



На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 30-а доба середнього планового ремонту.



15 травня 2020 року о 00:15 енергоблок №3 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі після усунення зауважень на електротехнічному обладнанні головної схеми.



Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 1 995 МВт, РАЕС – 2 595 МВт, ЮУАЕС – 1 240 МВт, ХАЕС – 1 600 МВт.

"Минулої доби, 14 травня, станціями вироблено 173,49 млн кВт-г електроенергії. Через балансові обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 48,8 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.