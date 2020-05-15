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Украинская энергосистема работает без пяти атомных блоков

Киев • УНН

 • 18023 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. На сегодняшнее утро на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков, энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к сети после устранения замечаний. За минувшие сутки АЭС выработано 173,49 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

Украинская энергосистема работает без пяти атомных блоков

"15 мая на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.

В частности:

  • На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 148-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №4 Запорожской АЭС 15-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 30-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 2-е сутки текущего ремонта.
  • На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 30-е сутки среднего планового ремонта.
  • 15 мая 2020 года в 00:15 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к сети после устранения замечаний на электротехническом оборудовании главной схемы.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 1995 МВт, РАЭС - 2595 МВт, ЮУАЭС - 1 240 МВт, ХАЭС - 1 600 МВт.

"За прошедшие сутки, 14 мая, станциями выработано 173,49 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансовых ограничений за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 48,8 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

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