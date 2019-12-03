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Українська енергосистема працює без двох атомних блоків

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 273,03 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"2 грудня атомними станціями вироблено 273,03 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 9,27 млн кВт-г електроенергії", - повідомили у НАЕК.

Як зазначається, що 3 грудня на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків:

  • На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 69-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 374-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 515 МВт, РАЕС – 2 870 МВт, ЮУАЕС – 3 020 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, 1 грудня АЕС було вироблено 272,42 млн кВт-г електроенергії.

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