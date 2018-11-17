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Українська дзюдоїстка виборола "золото" на змаганнях в Гаазі

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Перший же день змагань дзюдоїстів на Гран-прі у Гаазі (Нідерланди) приніс золоту медаль Україні, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

Марина Черняк не зазнала жодного фіаско в турнірній сітці та у фіналі перемогла китаянку Яо Ксяонг у ваговій категорії до 48 кг. Бронзова нагорода - у японки Сакагамі.

Відзначимо, що в категорії 52 кг тріумфувала бельгійка Ван Снік, а в 57 кг японка Отсуі.

Додамо також, змагання Гран-ррі триватимуть до 18 листопада.

Нагадаємо, дзюдоїстка Білодід у жовтні стала чемпіонкою світу серед 21-річних.

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