Українська дзюдоїстка виборола "золото" на змаганнях в Гаазі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Перший же день змагань дзюдоїстів на Гран-прі у Гаазі (Нідерланди) приніс золоту медаль Україні, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
Марина Черняк не зазнала жодного фіаско в турнірній сітці та у фіналі перемогла китаянку Яо Ксяонг у ваговій категорії до 48 кг. Бронзова нагорода - у японки Сакагамі.
Відзначимо, що в категорії 52 кг тріумфувала бельгійка Ван Снік, а в 57 кг японка Отсуі.
Додамо також, змагання Гран-ррі триватимуть до 18 листопада.
Нагадаємо, дзюдоїстка Білодід у жовтні стала чемпіонкою світу серед 21-річних.