Украинская дзюдоистка завоевала "золото" на соревнованиях в Гааге
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Первый же день соревнований дзюдоистов на Гран-при в Гааге (Нидерланды) принес золотую медаль Украине, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.
Марина Черняк не получила ни одного фиаско в турнирной сетке и в финале победила китаянку Яо Ксяонг в весовой категории до 48 кг. Бронзовая награда - у японки Сакагами.
Отметим, что в категории 52 кг победила бельгийка Ван Сник, а в 57 кг японка Отсу.
Добавим также, соревнования Гран-при продлятся до 18 ноября.
Напомним, дзюдоистка Билодид в октябре стала чемпионкой мира среди 21-летних.