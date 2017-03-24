Українська діаспора закликала держсекретаря США відвідати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Український конгресовий комітет Америки звернувся до держсекретаря США Рекса Тіллерсона з проханням відвідати Україну в ході запланованого на квітень європейського турне, передає УНН із посиланням на “Голос Америки”.
У листі, адресованому американському держсекретарю, голова комітету Андрій Футей зазначив, що Державний департамент США нещодавно підтвердив незмінність політики Вашингтона, яка передбачає підтримку суверенітету і цілісності України, невизнання незаконної анексії Криму та стримування Росії від подальших порушень міжнародного права.
“Ми закликаємо Вас підтримати ці слова діями, — йдеться в листі очільника УККА. — Ми ласкаво просимо Вас, пане Тіллерсон, відвідати Україну в ході Вашого квітневого європейського турне”.
Називаючи США “бастіоном демократії у вільному світі”, А.Футей зазначив, що “Сполучені Штати повинні вдатися до рішучих дій для сприяння стабілізації транснаціональної і трансатлантичної безпекової обстановки, яка явно служить національним інтересам усіх американців”.
“Ми твердо віримо, що такий візит свідчитиме про непохитну відданість США суверенітету і територіальній цілісності України та про підтримку стратегічних партнерів, які стали жертвами агресії з боку Росії, яка триває”, — йдеться в листі.
Український конгресовий комітет Америки є найбільшим представництвом громади, яка налічує близько 1,5 млн американців українського походження у США.
Нагадаємо, у квітні держсекретар США Р.Тілллерсон планує взяти участь у зустрічі G7 в Італії, а потім вирушить до Росії.