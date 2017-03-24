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Украинская диаспора призвала госсекретаря США посетить Украину

Украинская диаспора призвала госсекретаря США посетить Украину

Киев • УНН

 • 10213 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Украинский конгрессный комитет Америки обратился к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с просьбой посетить Украину в ходе запланированного на апрель европейского турне, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

В письме, адресованному американскому госсекретарю, глава комитета Андрей Футей отметил, что Государственный департамент США недавно подтвердил неизменность политики Вашингтона, которая предусматривает поддержку суверенитета и целостности Украины, непризнание незаконной аннексии Крыма и сдерживания России от дальнейших нарушений международного права.

"Мы призываем Вас поддержать эти слова действиями, - говорится в письме главы УККА. - Мы просим Вас, господин Тиллерсон, посетить Украину в ходе Вашего апрельского европейского турне".

Называя США "бастионом демократии в свободном мире", А.Футей отметил, что "Соединенные Штаты должны прибегнуть к решительным действиям для содействия стабилизации транснациональной и трансатлантической безопасности, которая явно служит национальным интересам всех американцев".

"Мы твердо верим, что такой визит будет свидетельствовать о непоколебимой преданности США суверенитету и территориальной целостности Украины и о поддержке стратегических партнеров, которые стали жертвами агрессии со стороны России, которая продолжается", - говорится в письме.

Украинский конгрессный комитет Америки является наибольшим представительством общины, которая насчитывает около 1,5 млн американцев украинского происхождения в США.

Напомним, в апреле госсекретарь США Р.Тилллерсон планирует принять участие во встрече G7 в Италии, а затем отправится в Россию.

 

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