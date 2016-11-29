"Українська делегація в Мінську ставитиме як першочергові питання безпеки і гуманітарні. Про це міністр П. Клімкін заявив перед початком переговорів. Українська сторона висловлює обурення фактом невідкрита КПВВ " Золоте", яке заблоковане з березня 2016 року.

Міністр заявив, що готовий сьогодні запросити на відкриття КПВВ своїх колег Штанмайєра і Еро, можливо хоч так росіяни дадуть "відмашку" ОРДЛО не знущатися над цивільним населенням і відкрити, нарешті, цей пункт", - повідомила І.Геращенко.

Також вона додала, що Україна наполягатиме на якнайшвидшому звільненні заручників і ми підніматимемо це питання як ключовий пріоритет.

"Ми вимагаємо негайного звільнення 57 заручників, що їх утримання підтвердило ОРДЛО", - наголосила вона.

Також українська сторона підніматиме питання заручників в РФ.

"Всього в ОРДЛО , за інформацією СБУ , утримується 108 заручників, але поки що ОРДЛО підтверджують утримання лише 57. Також ми наполягаємо на НЕГАЙНОМУ допуску МКЧХ до пошуку зниклих безвісти- в цьому страшному списку 495 осіб сьогодні", - зауважила І.Геращенко.

"І ще одна важлива тема - створення з боку РФ екологічної катастрофи на Донбасі, починаючи з водопостачання (Торецьк, що вже тиждень без води), і продовжуючи іншими подібними історіями, які сьогодні підніматиме міністр і українська делегація", - підкреслила вона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін прибув до Мінська, де сьогодні очікується зустріч міністрів у “нормандському форматі”.

Як повідомляв УНН, зустріч міністрів закордонних справ країн “нормандського формату” (Україна, Німеччина, Франція та Росія) заплановано 29 листопада у Мінську.