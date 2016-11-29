Украинская делегация в Минске будет ставить как первоочередные вопросы безопасности и гуманитарные
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин перед началом переговоров в Минске заявил, что украинская делегация будет ставить как первоочередные вопросы безопасности и гуманитарные Об этом на своей странице Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе на Минских переговорах Ирина Геращенко, передает УНН.
"Украинская делегация в Минске будет ставить как первоочередные вопросы безопасности и гуманитарные. Об этом министр П. Климкин заявил перед началом переговоров. Украинская сторона выражает возмущение фактом неоткрытая КПВВ" Золотое ", которое заблокировано с марта 2016 года.
Министр заявил, что готов сегодня пригласить на открытие КПВВ своих коллег Штанмайера и Эро, возможно хоть так россияне дадут "отмашку" ОРДЛО не издеваться над гражданским населением и открыть, наконец, этот пункт ", - сообщила И. Геращенко.
Также она добавила, что Украина будет настаивать на скорейшем освобождении заложников и мы будем поднимать этот вопрос как ключевой приоритет.
"Мы требуем немедленного освобождения 57 заложников, их содержание подтвердило ОРДЛО", - подчеркнула она.
Также украинская сторона будет поднимать вопрос заложников в РФ.
"Всего в ОРДЛО, по информации СБУ, содержится 108 заложников, но пока ОРДЛО подтверждают содержание только 57. Также мы настаиваем на немедленном допуске МККК к поиску пропавших безвисти- в этом страшном списке 495 человек сегодня", - отметила И. Геращенко.
"И еще одна важная тема - создание со стороны РФ экологической катастрофы в Донбассе, начиная с водоснабжения (Торецкое, что уже неделю без воды), и продолжая другими подобными историями, которые сегодня будет поднимать министр и украинская делегация", - подчеркнула она.
Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин прибыл в Минск, где сегодня ожидается встреча министров в "нормандском формате" .
Как сообщал УНН, встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и Россия) запланирована 29 ноября В Минске.