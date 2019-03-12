Українська бадмінтоністка виборола медаль турніру в Ямайці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Представниця українського бадмінтону Марія Улітіна стала призеркою міжнародних змагань “Jamaica International 2019”, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Свої виступи на турнірі уродженка Дніпра розпочала з непростої перемоги над угоркою Даніеллою Гонд. Матч завершився в трьох сетах — 21:16, 12:21, 21:16. У другому колі суперницею Улітіної стала місцева бадмінтоністка Таїна Дейлі. Але та не змогла дограти до кінця навіть перший сет. Матч був перерваний при 16:4 на користь українки.
У чвертьфіналі спортсменка завдала поразки індонезійській опонентці Гаіде Нурул Ганію — 21:7, 14:21, 21:19. І тільки в півфіналі українку перемогла майбутня чемпіонка з Уельсу Джордан Харт — 21:18, 21:16.
Зазначимо, що “срібло” турніру дісталося представниці Ізраїлю і одночасно лідеру посіву — Ксенії Полікарповій.
Зауважимо, що 27-річна Улітіна брала участь в ОІ-2016, де розділила 9-13 місця в одиночному турнірі.