Украинская бадминтонистка завоевала медаль турнира в Ямайке
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Представительница украинского бадминтона Мария Улитина стала призером международных соревнований “Jamaica International 2019”, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Свои выступления на турнире уроженка Днепра начала с непростой победы над венгеркой Даниэллой Гонд. Матч завершился в трех сетах — 21:16, 12:21, 21:16. Во втором круге соперницей Улитиной стала местная бадминтонистка Тайна Дэйли. Но и не смогла доиграть до конца даже первый сет. Матч был прерван при 16:4 в пользу украинки.
В четвертьфинале спортсменка нанесла поражение индонезийской оппонентке Гаиде Нурул Ганию — 21:7, 14:21, 21:19. И только в полуфинале украинка победила будущая чемпионка из Уэльса Джордан Харт — 21:18, 21:16.
Отметим, что “серебро” турнира досталось представительнице Израиля и одновременно лидеру посева — Ксении Поликарповой.
Заметим, что 27-летняя Улитина участвовала в ОИ-2016, где разделила 9-13 места в одиночном турнире.