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Українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження окупантів

Українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження окупантів

Київ • УНН

 • 575625 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Українська авіація протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Цитата

"Українська авіація протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили окупантів", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, інформація щодо втрат ворога уточнюється.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 100 950 осіб, 3005 танків та сотень одиниць військової техніки.

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