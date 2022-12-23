Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов

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"Украинская авиация в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. А наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы оккупантов", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, информация по потерям врага уточняется.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 100 950 человек, 3005 танков и сотен единиц военной техники.