Українська авіація завдала 4 удари по районах дислокації окупантів – Генштаб

Цитата

«Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу здійснили вогневе ураження 2 пунктів управління та 4 районів зосередження живої сили і військової техніки російських окупантів.

Доповнення

Ракетні війська вразили пункт управління окупантів.