Українська авіація завдала 4 удари по районах дислокації окупантів – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Українська авіація протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.
Цитата
«Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу здійснили вогневе ураження 2 пунктів управління та 4 районів зосередження живої сили і військової техніки російських окупантів.
Доповнення
Ракетні війська вразили пункт управління окупантів.