Украинская авиация нанесла 4 удара по районам дислокации оккупантов - Генштаб

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«Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника», - говорится в сообщении.

Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки осуществили огневое поражение 2 пунктов управления и 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники российских оккупантов.

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Ракетные войска поразили пункт управления оккупантов.