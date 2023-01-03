Украинская авиация нанесла 4 удара по районам дислокации оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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«Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника», - говорится в сообщении.
Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки осуществили огневое поражение 2 пунктов управления и 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники российских оккупантов.
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Ракетные войска поразили пункт управления оккупантов.