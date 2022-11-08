Українська авіація за добу 16 разів вдарила по позиціях ворога – Генштаб

Деталі

Зокрема, під ураження потрапили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника.

Водночас, окупанти завдали 3 ракетних та 10 авіаційних ударів по критичні інфраструктурі. Від цього постраждали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Також триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником авіаційних ударів із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору цієї країни.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 77 170 осіб, 2786 танків, 278 літаків та сотень одиниць військової техніки.