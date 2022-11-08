Украинская авиация за сутки 16 раз ударила по позициям врага – Генштаб

Детали

В частности, под поражение попали 4 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

В то же время, оккупанты нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов по критичной инфраструктуре. От этого пострадали районы населённых пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Также продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории республики беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником авиационных ударов с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства этой страны.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 77 170 человек, 2786 танков, 278 самолетов и сотен единиц военной техники.