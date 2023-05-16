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Українська авіація за добу 13 разів вдарила по окупантах та військовій техніці

Українська авіація за добу 13 разів вдарила по окупантах та військовій техніці

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, пише УНН з посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

Детал

Окрім цього, українські захисники завдали три удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом цієї доби наші захисники знищили 1 іранський ударний БпЛА “Shahed” та 2 розвідувальних дрони.

Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 5 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 2 склади боєприпасів противника та 1 пункт пально-мастильних матеріалів окупантів.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 199 980, 3762 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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